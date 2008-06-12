Standard&Poor's из-за инфляции снизило долгосрочный рейтинг Украины
16:25, 12 июня 2008Общество
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Краткосрочные рейтинги подтвердили
Рейтинговое агентство Standard&Poor`s снизило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с уровня ВВ- до уровня В+.
Об этом сообщает международное агентство финансовых новостей Thomson Financial со ссылкой на пресс-релиз S&P.
Кроме того, Standard&Poor`s снизило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в национальной валюте с уровня ВВ до уровня ВВ-. Прогноз рейтингов - стабильный.
Среди причин снижения рейтингов S&P называет недостаточные меры по борьбе с инфляцией.
Standard&Poor`s также подтвердил краткосрочные рейтинги Украины на уровне В по обязательствам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг страны uaAA по национальной шкале.
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