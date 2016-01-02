В центре Одессы горит "Летний театр" (фото, видео)

В центре Одессы горит «Летний театр».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, вечером на спецлинию «101» поступил звонок о пылающем на территории Городского сада театре.

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«На место ЧП оперативно направлены пожарные расчеты и специальная автотехника. Сейчас полным ходом идут спасательные работы», - сказали в управлении.

В ведомстве заявили, что говорить о причинах, вызвавших возгорание, пока рано.

По данным управления объектов охраны культурного наследия, площадка значится как «Летний театр» областной филармонии. Открыт этот театр был в 1949 году.