Центр Севастополя полностью обесточен
10:40, 02 января 2016Общество
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В связи с аварийными работами в сетях Крымской энергетической системы диспетчером «Крымэнерго» введена в действие системная автоматика отключения нагрузки.
Принимаются все меры для обеспечения жилых домов теплоснабжением / Фото УНИАН
Как сообщает пресс-служба оккупационного «правительства», вследствие этого, в настоящее время в Севастополе обесточены пр. Победы, Жидилова, Острякова и центр города.
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Согласно сообщению, «Севэнерго» и правительством Севастополя принимаются все меры для обеспечения жилых домов теплоснабжением, сохранения работоспособности систем жизнеобеспечения и функционирования социальных объектов».
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