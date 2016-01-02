Центр Севастополя полностью обесточен

10:40, 02 января 2016
Общество
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В связи с аварийными работами в сетях Крымской энергетической системы диспетчером «Крымэнерго» введена в действие системная автоматика отключения нагрузки.

Крым, Симферополь / Фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба оккупационного «правительства», вследствие этого, в настоящее время в Севастополе обесточены пр. Победы, Жидилова, Острякова и центр города.

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Согласно сообщению, «Севэнерго» и правительством Севастополя принимаются все меры для обеспечения жилых домов теплоснабжением, сохранения работоспособности систем жизнеобеспечения и функционирования социальных объектов».

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