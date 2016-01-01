В новогоднюю ночь глава Нацполиции патрулировала Киев вместе с подчиненными (фото)

11:01, 01 января 2016
Общество
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Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе в новогоднюю ночь вместе с подчиненными патрулировала центр Киева.

twitter.com/HeadUAPolice

Фоторепортаж об этом она опубликовала в Twitter.

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Деканоидзе написала, что Новый год встретила в службе «102» главного управления полиции Киева, а также заехала в полицейские райотделы на Подол и Лукьяновку.

twitter.com/HeadUAPolice

Также она рассказала, что прошлась вместе с патрульными к Софиевской площади.

Также Деканоидзе добавила, что в новогоднюю ночь порядок и безопасность в Украине обеспечивали 21 000 полицейских.

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