Во Франции Новый год встретили без салютов

Новогодние празднования прошли на этот раз в условиях беспрецедентных мер безопасности из-за сохраняющейся в стране повышенной террористической угрозы, передает ТАСС.

В таких условиях власти столицы приняли решение значительно урезать праздничную программу, сократив продолжительность народных гуляний и отказавшись от салюта.

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Отмечается, что в общей сложности в новогоднюю ночь порядок на улицах французских городов обеспечивали свыше 100 тыс. сотрудников полиции и жандармерии, а также военнослужащие, мобилизованные в рамках антитеррористического плана "Сантинель".

Помимо этого, привлечены дополнительные силы пожарно-спасательной службы. Свыше 39 тыс. профессиональных спасателей и добровольцев, а также работников скорой помощи несут в эту ночь усиленное дежурство.