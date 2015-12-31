В Житомирской области один из руководителей СБУ "крышевал" незаконную добычу янтаря

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность организованной преступной группировки, которая занималась незаконной добычей янтаря в Житомирской и Ровенской областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Среди организаторов преступной деятельности был один из руководителей Управления СБ Украины в Житомирской области. Благодаря своим коррупционным связям в государственных и правоохранительных органах Житомирщины и Ривненщины работник спецслужбы обеспечивал "крышу" членам группировки", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали механизм передачи денег от непосредственных добытчиков янтаря до самых влиятельных представителей органов власти. Также во время обысков правоохранители изъяли значительное количество янтаря, изделий из него и оборудование для добычи.

СБУ открыло уголовное производство по ст. 255 (создание преступной организации) УК. Злоумышленнику сообщено о подозрении. Материалы передали в Генеральную прокуратуру Украины.