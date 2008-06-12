В Феодосии горел жилой дом: пострадали двое маленьких детей

В Феодосии (Крым) в результате пожара в 5-этажном доме эвакуированы 45 человек. На пожаре пострадали 3 человека: женщина и двое маленьких детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, пожар возник сегодня рано утром в одной из квартир. Огнем были повреждены домашние вещи, мебель на площади 12 квадратных метров.

По данным крымского Главка МЧС, в результате пожара женщина 56 лет, а также двое детей, возраст которых - 3 месяца и один год 10 месяцев, получили отравление продуктами горения. Пострадавшие госпитализированы в больницу, их состояние - средней степени тяжести.

Для тушения пожара выезжали 3 отделения пожарно-спасательной службы, задействовано 4 единицы техники, 35 человек личного состава.

Пожар был ликвидирован в 04.18. Причина пожара и убытки устанавливаются.