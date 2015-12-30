В Украине за неделю от гриппа умерли трое человек – Минздрав

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Всего за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 158 тыс. 268 человек, из них 68,8% - дети в возрасте до 17 лет.

Читайте такжеВ Одессе у 19 больных и одного умершего выявлен вирус H1N1

При этом в сообщении отмечается, что «за период 21-27 декабря показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги и находятся в пределах от -3,5 % в Винницкой до -76,7% в Ивано-Франковской областях».

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины в сравнении с предыдущей неделей уменьшился на 5,2% и составляет 37,0 на 10 тысяч населения.

Самый высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Винницкой области – 73,5, самый низкий в Харьковской– 15,6 на 10 тыс. населения.

В сравнении с предыдущей неделей удельный вес госпитализированных увеличился на 5,2%, число госпитализированных – 6 тыс. 251 человек (3,9% от общего количества заболевших), из них 75,3% - дети до 17 лет.