В Одессе горел ночной клуб (видео)

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Сергей Решетняк, сегодня утром на спецлинию «101» поступило сообщение о возгорании в трехэтажном здании по улице Среднефонтанской.

Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. В это время открытым пламенем уже горела крыша и третий этаж, на котором расположен ночной клуб «Огни».

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«Пожару сразу присвоен «Ранг 2». В тушении задействовано 6 единиц специализированной пожарной техники… Сейчас еще подъехал пожарный поезд», - сказал Решетняк. По предварительным данным, огонь охватил 150 кв. метров.

На Среднефонтнаской затруднено движение автотранспорта из-за частично перекрытого проезда возле места ЧП. Пока информации о пострадавших не поступала.

Как передает 112 Украина, в 09:38 пожар был локализирован.