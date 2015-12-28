В Северодонецке к 4 годам тюрьмы приговорили боевика "ЛНР"
13:29, 28 декабря 2015Общество
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Северодонецкий городской суд Луганской области приговорил к 4 годам лишения свободы боевика террористической организации "ЛНР".
Боевика "ЛНР" приговорили к 4 годам / СБУ
Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области, установлено, что в мае-июне 2014 года местный житель, вступив в ряды незаконного вооруженного формирования "ЛНР", занимался строительством блокпостов, нес на них службу и проверял транспортные средства.
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28 декабря он признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины и приговорен к четырем годам заключения.
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