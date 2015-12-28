Во Львове обстреляли маршрутку

Как сообщила руководитель пресс-службы ГУ Национальной полиции Светлана Добровольская, накануне в 18.00 на оперативную линию «102» поступило сообщение от водителя маршрутного такси №13 о том, что на улице Выговского, у поликлиники неизвестные обстреляли маршрутное такси, в результате чего повреждены четыре окна.

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Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что стреляли с балкона одной из квартир жилого дома. Правоохранители выяснили, что в этой квартире находились шесть подростков, четыре юноши и две девушки - все несовершеннолетние. Один из подростков, 15-летний львовянин, признался, что выстрелы по маршрутному такси совершил ради развлечения. Он передал полиции пневматический пистолет, из которого были произведены выстрелы.

Злоумышленник доставлен в Железнодорожный отдел полиции для дачи показаний. Информация о пострадавших пассажирах маршрутки уточняется.