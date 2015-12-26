Защита прокомментировала решение о силовом приводе Корбана в суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала адвокат Оксана Томчук после объявления решения суда о силовом приводе и доставке Корбана в судебное заседание на 14:00.

"Мы все прекрасно понимаем, что здесь происходит. Вы все видели, что даже те документы, которые мы предоставили, они не были у нас сегодня оглашены. Сейчас не то что нет оснований для привода, человек находится после операции", - заявила Томчук.

Адвокат подчеркнула, что она предоставила суду информацию о госпитализации, но в постановлении суда этого не было указано.

"Мы сейчас будем заявлять отводы, хотя мы понимаем, что мы можем делать все, что угодно, но по факту это ходатайство будет удовлетворено именно сегодня, и сегодня Корбан поедет на СИЗО. Мы это понимаем, так как в настоящее время в этой стране нет не то что правосудия, в ней нет вообще права", - подчеркнула Томчук.

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Она заявила, что сторона защиты будет обращаться в международные институты с просьбой вмешаться в эту ситуацию. "Потому что она сейчас уже ставит под угрозу не только свободу господина Корбана, но и фактически его жизнь", - сказала Томчук.

Как сообщал УНИАН, силовики 25 декабря перевезли Корбана из Днепропетровска в Киев для принудительного проведения судебно-медицинской экспертизы.

В Генпрокуратуре заявили о сомнениях в том, что политик действительно имеет проблемы со здоровьем.

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В то же время вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он остается в медучреждении.

Сегодня Днепровский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану. При этом суд принял решение о принудительной доставке Корбана в суд.