Прокуроры проводят ночной обыск у родителей Геннадия Корбана

Это уже второй обыск, осуществляемый ГПУ у пожилых и больных людей, причем мать Геннадия Корбана прикована к постели тяжелой болезнью. Во время первого обыска, который проходил во время задержания лидера УКРОПа 31 октября, со стороны представителей ГПУ адвокатами были зафиксированы факты бесчеловечного обращения с матерью политика.

Тем временем стало известно, что закончился обыск в доме лидера УКРОПа, из помещения которого представители ГПУ вынесли немало вещей.

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Напомним, вечером 24 декабря сотрудники Генеральной прокуратуры без каких-либо объяснений ворвались в дом лидера УКРОПа Геннадия Корбана в Днепропетровске, где он живет с четырьмя детьми.

После обыска самого политика, который вернулся домой из стационара днепропетровской больницы, повезли в карете скорой в направлении Киева в сопровождении 6 автобусов. Отмечается, что своими действиями подчиненные Виктора Шокина нарушили не только права Геннадия Корбана, но и его детей, которые остались без родительской опеки.