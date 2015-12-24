Адвокат Корбана объяснила, куда повезли лидера УКРОПа

Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат политика Оксана Томчук.

По ее словам, вчера вечером Корбану был предоставлен вызов на проведение медицинской экспертизы, которая должна была состояться в Днепропетровске в четверг, 24 декабря, в 9:00. Лидер УКРОПа прибыл в учреждение, но его не обследовали, а представители прокуратуры сообщили, что постановление о проведении экспертизы отменено, а экспертиза назначена в Киевском иституте экспертиз и он должен там быть в четверг в 18:00.

"Поскольку добраться до Киева за это время не возможно ни самолетом, ни поездом, мы дали телеграмму и я лично связалась с руководителем следственной группы Макеевым, с которым согласовал вопрос переноса и согласование даты экспертизы. Кстати, сообщив о том, что мы согласны. Следователь согласился и сказал, что наберет чуть позже чтобы определиться с датой, но потом со связи исчез", - написала Томчук.

Читайте такжеКорбан вошел в тройку самых упоминаемых в СМИ политиков, Порошенко остается лидером - рейтинг

Но в течение дня Днепровский суд Киева рассмотрел и удовлетворил ходатайство о принудительном медицинском обследовании и принудительном приводе Корбана. При этом, по словам Томчук, ходатайство рассматривалось без участия защиты политика.

Тільки що ми стали очевидцями самогубства Шокіна і компанії.Вчора ввечері Gennady Korban було надано виклик на проведе... Posted by Oxana Tomchuk on Thursday, December 24, 2015

Как сообщал УНИАН, в квартире лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана представители Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины проводят обыск. Как сообщает пресс-служба партии, Корбана принудительно правоохранители вывезли из его квартиры.