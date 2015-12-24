Порошенко ликвидировал ряд военно-гражданских администраций на Донетчине и Луганщине

Текст документа обнародован официальным интернет-представительством главы государства.

В указе говорится о том, что утратили силу соответствующие абзацы и пункты указов президента Украины от 5 марта 2015 года № 123 "О создании военно-гражданских администраций" и от 13 августа 2015 года № 472 "О создании военно-гражданских администраций".

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Изменения в документы внесены «в связи с прекращением деятельности военно-гражданских администраций города Угледар Донецкой области, города Рубежное Луганской области, городов Лисичанск, Новодружеск и Приволье Луганской области в день открытия первой сессии новоизбранных соответствующих советов».

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Также Порошенко поручил руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателям Донецкой и Луганской областных государственных администраций обеспечить осуществление мероприятий, вытекающих из настоящего указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.