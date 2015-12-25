Новогодние праздники начинаются с КОСМО
Из года в год в конце декабря магазины «КОСМО» наполняются духом Рождества и новогодних праздников. Именно здесь можно раствориться в сиянии ярких огоньков, наполниться хорошим настроением, ожиданием чуда и, конечно же, подарков.
Накануне Нового года в «КОСМО» их особенно много. Покупателей ждет множество скидок: на подарочные наборы, духи, декоративную косметику и другие товары. А это хорошая возможность побаловать не только себя, но и близких и друзей приятными мелочами и новогодними подарками.
Тем, кто до сих пор не определился, в каком образе встречать Новый 2016-ый год, «КОСМО» предлагает посетить мастер-классы по макияжу. С 25 до 29 декабря профессиональные визажисты предоставят представительницам прекрасной половины человечества советы, расскажут о современных трендах и новых продуктах декоративной косметики. И, главное, превратят девушек в удивительных красавиц. Клиентки «КОСМО», которые уже воспользовались услугами визажистов, остались в восторге. Девушки отметили, что это замечательный новогодний подарок, которым стоит воспользоваться и другим. Расписание мастер-классов можно узнать на сайте www.kosmo.ua
А еще перед праздниками на полках магазинов «КОСМО» появились новые товары: это мелкая бытовая техника для женщин и мужчин. Итак, теперь можно купить подарки для всей семьи в одном магазине!
Ну, а чтобы покупатели еще больше наполнились невероятным праздничным настроением и Рождественским духом, в «КОСМО» поет коллектив вокалистов. Они выполняют традиционные колядки и новогодние песни акапелла. Тем, кому посчастливилось услышать пение, воспоминаний и впечатлений хватит на весь следующий год.
Сеть магазинов «КОСМО» поздравляет всех с Новым годом и Рождеством Христовым! Праздник начинается именно здесь!