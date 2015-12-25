Новогодние праздники начинаются с КОСМО

Накануне Нового года в «КОСМО» их особенно много. Покупателей ждет множество скидок: на подарочные наборы, духи, декоративную косметику и другие товары. А это хорошая возможность побаловать не только себя, но и близких и друзей приятными мелочами и новогодними подарками.

Тем, кто до сих пор не определился, в каком образе встречать Новый 2016-ый год, «КОСМО» предлагает посетить мастер-классы по макияжу. С 25 до 29 декабря профессиональные визажисты предоставят представительницам прекрасной половины человечества советы, расскажут о современных трендах и новых продуктах декоративной косметики. И, главное, превратят девушек в удивительных красавиц. Клиентки «КОСМО», которые уже воспользовались услугами визажистов, остались в восторге. Девушки отметили, что это замечательный новогодний подарок, которым стоит воспользоваться и другим. Расписание мастер-классов можно узнать на сайте www.kosmo.ua

А еще перед праздниками на полках магазинов «КОСМО» появились новые товары: это мелкая бытовая техника для женщин и мужчин. Итак, теперь можно купить подарки для всей семьи в одном магазине!

И это еще не все! В сети магазинов «КОСМО» начала работать новогодняя «КОСМО-почта». Это уникальная возможность поздравить с праздниками родных или друзей, навестить которых нет времени. Или можно сделать сюрприз для важного для вас человека.Достаточно приобрести любой товар в магазине, а работник «КОСМО-почты» запакует его в праздничный пакет и доставит по указанному адресу в любой уголок Украины. Эта услуга абсолютно бесплатна!

Ну, а чтобы покупатели еще больше наполнились невероятным праздничным настроением и Рождественским духом, в «КОСМО» поет коллектив вокалистов. Они выполняют традиционные колядки и новогодние песни акапелла. Тем, кому посчастливилось услышать пение, воспоминаний и впечатлений хватит на весь следующий год.

Сеть магазинов «КОСМО» поздравляет всех с Новым годом и Рождеством Христовым! Праздник начинается именно здесь!