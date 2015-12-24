Детективы НАБУ на Ривненщине разоблачили судью, который требовал взятку в размере $3,5 тысяч (фото)

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В четверг, 24 декабря, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками МВД и СБУ разоблачили председателя одного из районных судов Ривненской области, который через посредников требовал и получил от гражданки неправомерную выгоду (взятку) в сумме 3500 долларов США за содействие в отмене решения о лишении последней родительских прав", - говорится в сообщении.

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Проверяется причастность к преступлению руководства Апелляционного суда области.

Следственные действия продолжаются.

В сообщении говорится, что, в соответствии с Законом «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», к подследственности НАБУ относятся уголовные коррупционные правонарушения, совершенные государственными чиновниками I-II категории и судьями.