Coub выбрал наиболее популярные ролики 2015 года

17:42, 23 декабря 2015
Общество
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Российский сервис Coub определил лучшие коубы (короткие зацикленные ролики) из опубликованных пользователями на платформе.

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Всего сервис отобрал 150 роликов, поделив на три подраздела «Лучшие коубы 2015», «Скрытые жемчужины 2015» и «Мемы 2015».

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Так, в число наиболее популярных попали ролики, в которых совмещены сцены из разных фильмов, а также жизненные ситуации с музыкальным сопровождением.

Лучшие по версии УНИАН.

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