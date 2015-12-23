Coub выбрал наиболее популярные ролики 2015 года

Всего сервис отобрал 150 роликов, поделив на три подраздела «Лучшие коубы 2015», «Скрытые жемчужины 2015» и «Мемы 2015».

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Так, в число наиболее популярных попали ролики, в которых совмещены сцены из разных фильмов, а также жизненные ситуации с музыкальным сопровождением.

Лучшие по версии УНИАН.