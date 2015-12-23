Coub выбрал наиболее популярные ролики 2015 года
17:42, 23 декабря 2015Общество
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Российский сервис Coub определил лучшие коубы (короткие зацикленные ролики) из опубликованных пользователями на платформе.
Скриншот сайта coub.com
Всего сервис отобрал 150 роликов, поделив на три подраздела «Лучшие коубы 2015», «Скрытые жемчужины 2015» и «Мемы 2015».
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Так, в число наиболее популярных попали ролики, в которых совмещены сцены из разных фильмов, а также жизненные ситуации с музыкальным сопровождением.
Лучшие по версии УНИАН.
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