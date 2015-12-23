На Луганщине планируют открыть новый КПВВ - Тука

Об этом он рассказал в интервью Громадському радіо.

Тука отметил, что в последнее время возникла проблема с пунктом пропуска в Станице-Луганской из-за возросшей предновогодней нагрузкой и уменьшением протяженности светового дня.

Читайте такжеНа Донетчине решили перенести пункт пропуска из Гнутово в Пищевик-Павлополь

"Я дал сегодня задание подготовить сегодня пакет документов для разрешения открытия еще одного КПВВ в районе населенного пункта Золотое. Я пока не готов сказать, когда это может произойти. В любом случае, я буду принимать это решение только в случае прекращения провокаций и огня с противоположной стороны", - отметил он.

Руководитель региона также отметил, что это будет автомобильный пункт пропуска.