МВД Украины объявило в розыск пятерых "судей ДНР"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что из пяти "судей" только одна имеет опыт работы на этой должности. Другие стали "судьями" после "указа" главаря боевиков Александра Захарченко.

В частности, 31-летняя Елена Ледовских, "судья Ворошиловского межрайонного суда Донецка ДНР", ранее работала помощником судьи в Апелляционном суде Донецкой области. Такой же опыт работы у 26-летней Анастасии Федоровой, еще одной новоиспеченной "судьи Ворошиловского межрайонного суда Донецка ДНР".

Кроме них, в розыск объявлена Елена Богословская, 1976 года рождения, "судья Центрально-городского межрайонного суда Макеевки ДНР". А также, 33-летняя судья Харцызского межрайонного суда ДНР" Нурия Гильванова и 26-летний "судья Буденновского межрайонного суда Донецка ДНР" Виталий Валуйский.

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46-летняя Марина Попшой, "судья Центрально-городского межрайонного суда Макеевки ДНР", с 1995 года работала судьей в этом же суде, а в 2000 году была избрана Верховной Радой Украины бессрочно судьей этого суда. После оккупации Макеевки перешла на сторону боевиков.

Также в розыск объявлен "председатель Верховного Суда ДНР", гражданин России Эдуард Якубовский. В октябре 2015 года ему было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. В настоящее время производство рассматривается в суде.