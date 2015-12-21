В центры бесплатной помощи за год в гражданских и административных делах обратились более 35 тысяч украинцев - Минюст

Об этом сегодня во время визита в Первый киевский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи сообщил Министр юстиции Павел Петренко.

«Начиная со следующего года мы запускаем систему расширения центров бесплатной правовой помощи и передаем им функции органов юстиции на местах. Человек, который будет приходить в такие центры сможет получить первичную правовую помощь, помощь адвоката, необходимые документы как через фронт-офис, любые наши онлайн-сервисы и консультации. Это те функции, которые должно выполнять министерство юстиции европейского образца», - отметил глава Минюста.

По его словам, Минюст получил в 2014 году от предшественников в наследство 700 районных управлений юстиции советского образца, где сотрудники были далеки от того, чтобы оказывать помощь рядовым украинцам.

«Мы должны перейти к системе центров справедливости, которые возьмут на себя функции коммуникации с гражданами в конкретных общинах, районах, маленьких городках. Они должны стать лицом системы юстиции на местах. Это будет функциональное завершение реформы Минюста, который станет настоящим министерством справедливости, где люди будут получать помощь и шанс на защиту от старой системы, которая еще осталась во многих госорганах», - подчеркнул министр юстиции.

«Есть очень правильное и меткое высказывание, если государство не может обеспечить справедливость, нет смысла жить в таком государстве. Минюст через развитие центров бесплатной правовой помощи демонстрирует путь, которым должна меняться система правосудия и правоохранительная система. 350 человек, которые получили оправдательные приговоры – это не просто цифра статистики. Это 350 судеб людей, которые при других обстоятельствах были бы незаконно осуждены и находились бы в тюрьме. Благодаря нашим адвокатам они были оправданы и сейчас на свободе. 11 тысяч людей, которые получили наказание не связанное с заключением – это те люди, чьи судьбы не были безвозвратно сломаны нашей пенитенциарной системе советского образца. 1500 отказов прокурорам в ходатайствах об аресте – это также конкретные люди, которые не попали за решетку», - отметил Павел Петренко.

До центров бесплатной помощи в этом году обратились более 35 тысяч украинцев в гражданских и административных делах. Из них более 7500 получили адвоката, который осуществляет их представительство в судах.

В уголовных делах удалось получить 350 оправдательных приговоров или случаев закрытия производства и 11000 случаев освобождения от тюремного наказания или назначения минимального наказания.

Во время визита министр юстиции пообщался с сотрудниками центра и провел личный прием граждан, пришедших в этот день в центр за помощью.