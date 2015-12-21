В Винницкой области полицейские избили граждан: трое травмированных, один человек скончался

Работникам Песчанского отделения полиции в Винницкой области грозит от 7 до 10 лет заключения, если будет доказана их вина в избиении четырех жителей одного из местных сел. Об этом сообщили в прокуратуре Винницкой области.

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"17 декабря работники правоохранительного органа нанесли телесные повреждения четырем жителям села Рудницкое Песчанского района, в результате чего три человека травмированы и один – 21 декабря 2015 умер в Песчанской центральной районной больнице", - говорится в сообщении.

Следственный отдел прокуратуры Винницкой области начал досудебное расследование в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Песчанского отделения полиции ГУ Национальной полиции в Винницкой области по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины.

Наказание за указанное уголовное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.