На Владимирской блокируют "Сбербанк России", подвезли шины

Об этом в Facebook сообщил блогер Игорь Стокоз, сообщает Еспресо.TV.

Читайте такжеВ Киеве митингующие частично перекрыли Крещатик и вынесли шины на проезжую часть

По его словам, к "Сбербанку России", что расположен на улице Владимирской, подвезли шины.