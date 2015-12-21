На Владимирской блокируют "Сбербанк России", подвезли шины

11:56, 21 декабря 2015
Общество
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В Киеве возле одного из отделений "Сбербанка России" проходит акция протеста.

facebook.com/istokoz

Об этом в Facebook сообщил блогер Игорь Стокоз, сообщает Еспресо.TV.

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По его словам, к "Сбербанку России", что расположен на улице Владимирской, подвезли шины.

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