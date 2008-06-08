На шахте в Енакиево произошел взрыв

В Донецкой области, в городе Енакиево, на шахте им. Карла Маркса произошел взрыв, застигнуто 40 горняков.

Как сообщили в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, взрыв произошел сегодня в 5.00 на участке №78, на горизонте 1 000 м. На место аварии выехали 7 отделений горноспасателей, 3 реанимационно-противошоковые бригады, командование донецкого Центроштаба горноспасательной службы, а таккже к месту аварии направляются несколько отделений луганских горноспасателей.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, в результате взрыва пострадали три человека на поверхности, также повреждены надшахтные строения.

В Енакиево ждут прибытия министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА.