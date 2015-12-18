Порошенко помиловал 12 осужденных

Об этом говорится в указе президента №709/2015, который размещен на сайте главы государства.

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Отмечается, что были рассмотрены ходатайства о помиловании лиц, осужденных судами Украины, предложения Комиссии по вопросам помилования. Принимались во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбывания наказания, личность осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение нанесенного ущерба и устранение причиненного вреда. Также во внимание принималось мнение органов и учреждений исполнения наказаний, наблюдательных комиссий о целесообразности помилования и другие обстоятельства.

При этом в документе не указаны фамилии помилованных.