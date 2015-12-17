Трансляция конференции Путина не вызвала ажиотажа в оккупированном Крыму (фото)

Пришедшие к экранам с трансляцией люди при этом больше интересовались не тем, о чем говорил президент России, а тем, по своей ли воле явились, сообщает Крым.Реалии.

«Вас тоже отправили смотреть?» – обращались друг к другу собравшиеся. Выяснить, кто отправлял людей смотреть трансляцию, не удалось, зрители категорически уклоняются от ответов.

Трансляция пресс-конференции длится уже больше двух часов.

Читайте такжеВсего 3 часа и 7 минут: одиннадцатая пресс-конференция Путина стала одной из самых коротких

В то же время, согласно сообщению, в Керчи у телевизоров с трансляцией пресс-конференции Путина ажиотажа не было.

Отмечается, что традиционная ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина 17 декабря стартовала в полдень по московскому времени. В Крыму трансляцию пресс-конференции президента обеспечивают при помощи мобильных телевизионных устройств.

Практику проведения больших ежегодных пресс-конференций Владимир Путин ввел в 2001 году. Рекордным по продолжительности стало общение с прессой в 2008 году. За 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов.