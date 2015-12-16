Джемилев: численность переселенцев из оккупированного Крыма составляет 35 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на ежегодной встрече Меджлиса крымско-татарского народа с главами дипломатических миссий в Украине.

Джемилев напомнил, что после бегства в Россию бывшего президента Виктора Януковича, Крым оказался под оккупацией.

«И в Крыму установился режим, который намного хуже режима Януковича, он хуже даже того советского тоталитарного режима, против которого крымские татары за элементарное право возвратиться на свою родину и восстановить свои гражданские и национальные права, боролись в течении многих десятилетий", - заявил Джемилев.

В этой связи он рассказал, что в Крыму после оккупации осуществляются обыски, аресты, похищения и убийства людей, произвольная депортация, принуждение к депортации, привлечение людей к ответственности за высказывание собственных точек зрения и унижение национального и человеческого достоинства.

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"Вся ярость оккупантов, в основном, обрушивается на крымских татар. Из примерно более 100 обысков, проведенных на территории Крыма с момента оккупации, более 95% проведены в домах, школах, мечетях и жилищах крымских татар. Подавляющее большинство брошенных в тюрьмы, арестованных, похищенных и убитых - также крымские татары. Из примерно 35 тыс. вынужденно покинувших территорию Крыма после оккупации, опять таки, (большинство) крымские татары", - заявил Меджлис.

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Лидер крымскотатарского народа отметил, что из-за имперской политики РФ крымские татары как коренное население Крыма стали национальным меньшинством.