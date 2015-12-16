Джемилев: численность переселенцев из оккупированного Крыма составляет 35 тысяч человек
Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявляет, что численность переселенцев из оккупированного Россией Крыма составляет 35 тыс. человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на ежегодной встрече Меджлиса крымско-татарского народа с главами дипломатических миссий в Украине.
Джемилев напомнил, что после бегства в Россию бывшего президента Виктора Януковича, Крым оказался под оккупацией.
«И в Крыму установился режим, который намного хуже режима Януковича, он хуже даже того советского тоталитарного режима, против которого крымские татары за элементарное право возвратиться на свою родину и восстановить свои гражданские и национальные права, боролись в течении многих десятилетий", - заявил Джемилев.
В этой связи он рассказал, что в Крыму после оккупации осуществляются обыски, аресты, похищения и убийства людей, произвольная депортация, принуждение к депортации, привлечение людей к ответственности за высказывание собственных точек зрения и унижение национального и человеческого достоинства.
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"Вся ярость оккупантов, в основном, обрушивается на крымских татар. Из примерно более 100 обысков, проведенных на территории Крыма с момента оккупации, более 95% проведены в домах, школах, мечетях и жилищах крымских татар. Подавляющее большинство брошенных в тюрьмы, арестованных, похищенных и убитых - также крымские татары. Из примерно 35 тыс. вынужденно покинувших территорию Крыма после оккупации, опять таки, (большинство) крымские татары", - заявил Меджлис.
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Лидер крымскотатарского народа отметил, что из-за имперской политики РФ крымские татары как коренное население Крыма стали национальным меньшинством.