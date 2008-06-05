В ЕС не видят "добавленной стоимости" в Восточном партнерстве с Украиной

Депутаты Европарламента пока не уверены, что инициатива Польши и Швеции «Восточное партнерство» имеет добавленную стоимость.

Как заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе председатель делегации Европарламента по связям с Украиной Адриан СЕВЕРИН (группа социалистических партий, Румыния), на сегодняшний день недостаточно информации, чтобы полностью оценить возможную добавленную стоимость этой инициативы.

«Мы должны быть очень внимательными, чтобы не просто увеличивать количество инициатив, что может усилить путаницу. Мы уже имеем достаточно инициатив, иногда с достаточно незначительным содержанием», - сказал он.

А.СЕВЕРИН отметил, что необходимо изучить, что дополнительного может принести «Восточное партнерство» к проектам сотрудничества со странами Востока в рамках Европейской политики соседства.

«На сегодняшний день я не уверен, что это принесет добавленную стоимость. Возможно, у кого-то есть аргументы в пользу этой инициативы, но я пока не вижу, где эта добавленная стоимость», - сказал депутат.

Он также отметил, что для него намного важнее сделать так, чтобы, сохраняя разницу между Европейской политикой соседства и Политикой расширения, найти пути объединить их, а также найти механизмы для того, чтобы можно было перевести страну из одной политики в другую в соответствии с уровнем развития этой страны и стратегическими интересами ЕС.

Вице-президент Европарламента Марек СИВЕЦ (группа социалистических партий, Польша) заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, что, по его убеждению, ключевой ответ на вопрос о добавленной стоимости инициативы «Восточное партнерство» должен дать саммит глав государств и правительств ЕС, который состоится 19-20 июня.

«Есть много вопросов, и их больше, чем ответов, и очень серьезные люди ставят вопросы. Думаю, ключевой ответ на вопрос о добавленной стоимости даст саммит ЕС», - сказал он.

Вице-президент Европарламента отметил, что от того, будет ли эта инициатива воспринята лидерами стран – членов ЕС как приоритетная, будет зависеть и качество этого проекта.

М.СИВЕЦ также обратил внимание на то, что для успешной реализации польско-шведской инициативы нужно также решить вопрос финансирования проектов для ее реализации.

Вице-президент Европарламента Адам БЕЛАН (группа партий «Союз за Европу наций», Польша) заявил сегодня на пресс-конференции, что главное, чтобы «Восточное партнерство» не стало альтернативой членства в ЕС. «Потому что в таком случае нам будет тяжело убедить украинских партнеров принять в нем участие», - сказал А.БЕЛАН.

Он также отметил, что сотрудничество в рамках «Восточного партнерства» можно было бы использовать для подготовки как восточных стран-соседей, так и самого ЕС к последующему расширению. «Если понимать «Восточное партнерство» именно так, я думаю, мы сможем поддержать его», - сказал вице-президент Европарламента.

Как сообщал УНИАН, Польша и Швеция намерены предложить Европейскому Союзу сформировать с Украиной, Молдовой, Грузией, Арменией и Азербайджаном организацию “Восточное партнерство”. В это объединение, кроме Украины, как ожидается, войдут 27 стран-членов ЕС.