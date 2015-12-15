В Одессе ликвидируют угрозу подтопления района Пересыпи.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, мэр Одессы Геннадий Труханов провел выездное совещание по вопросу предотвращения затопления этой части города.

«Мониторинг состояния дамбы Хаджибейского лимана обнаружил 2 промоины тела этого гидросооружения. В связи с этим во время выездного совещания прошло обсуждение плана аварийно-спасательных работ. Для предотвращения затопления микрорайона в качестве первоочередных мер промоины будут засыпаны отходами строительных материалов», - отметили в департаменте, подчеркнув, что такие меры являются достаточно эффективными, но временными.

Читайте такжеОГА: - Из-за аварийного состояния дамбы Сумам грозит подтопление

По словам Труханова, проблема заключается в том, что дамба Хаджибейского лимана не находится на балансе города, соответственно город не может выделять средства из городского бюджета на ее ремонт.

«Но в случае ее прорыва будет затоплена огромная территория города», - отметил Труханов. Городской голова подчеркнул, что неоднократные обращения в Кабинет Министров и к народным депутатам дали свои результаты: бюджетный комитет Верховной Рады дал согласие на выделение около 45 млн грн для выполнения аварийных работ на дамбе.

Читайте такжеВ Одессе в рамках декоммунизации переименуют 10 улиц, 2 переулка и парк

По оценкам специалистов, в случае прорыва дамбы Хаджибейского лимана в зоне затопления может оказаться район от Пересыпского моста до Жеваховой горы, где проживают около 30 тыс. человек. Также прорыв дамбы представляет потенциальную опасность разрушения железнодорожных путей автодорог и коммуникаций, связывающих поселок Котовского (Суворовский район Одессы) с центром города.

Необходимость проведения работ на дамбе обусловлена еще и тем, что в случае ее прорыва, жители района могут остаться без водоснабжения и канализации.