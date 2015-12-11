Переаттестацию полицейских и отбор новых кандидатов будет осуществлять рекрутинговый центр - Деканоидзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе во время отчета членов правительства о выполнении программы деятельности Кабинета министров.

По ее словам, чтобы отбор кандидатов на службу был честным и прозрачным, 11 декабря откроется рекрутинговый центр Национальной полиции.

Деканоидзе заверила, что к деятельности рекрутингового центра не привлечен ни один сотрудник Национальной полиции. В центре будет работать квалифицированная профессиональная команда, нанятая международными партнерами Украины. Кроме того, к процессу отбора и рекрутинга должны приобщиться аттестационные комиссии, к участию в которых глава Национальной полиции призвала представителей общественности.

Читайте такжеПочти в 30 городах: Деканоидзе озвучила масштабы появления патрульной полиции до июня 2016 года

"Еще раз призываю: пожалуйста, если вы хотите изменить страну, – приходите к нам и занимайтесь этим процессом. Мы открыты, и мы сотрудничаем", – подчеркнула она, добавив, что открытость и прозрачность являются лучшим оружием против коррупции.

Кроме того, в структуре Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины предусмотрено создание call-центра, куда граждане смогут обратиться при необходимости.