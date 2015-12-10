В Одессе осуждены 6 наемников, планировавших присоединиться к террористам "ДНР/ЛНР"
17:19, 10 декабря 2015Общество
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Киевский районный суд Одессы вынес приговоры 6 членам преступной группы, которые за денежное вознаграждение планировали присоединиться к террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".
Задержанные в мае 2014 года наемники "ДНР/ЛНР" осуждены / sbu.gov.ua
Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
Отмечается, что наемники не успели пополнить незаконные вооруженные формирования боевиков, поскольку в мае прошлого года были задержаны сотрудниками спецслужбы.
Правоохранители вблизи Одессы остановили автомобиль со злоумышленниками, которые направлялись на восток Украины.
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Суд признал членов группы виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 110 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Наемникам назначено наказание в виде различных сроков ограничения свободы: от полутора до трех лет.
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