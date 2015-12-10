В Одессе осуждены 6 наемников, планировавших присоединиться к террористам "ДНР/ЛНР"

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Отмечается, что наемники не успели пополнить незаконные вооруженные формирования боевиков, поскольку в мае прошлого года были задержаны сотрудниками спецслужбы.

Правоохранители вблизи Одессы остановили автомобиль со злоумышленниками, которые направлялись на восток Украины.

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Суд признал членов группы виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 110 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Наемникам назначено наказание в виде различных сроков ограничения свободы: от полутора до трех лет.