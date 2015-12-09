Facebook назвал самые обсуждаемые темы 2015 года

Социальная сеть Facebook в своем блоге представила топ-10 наиболее обсуждаемых тем уходящего года.

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"2015 подходит к концу, и мы вспоминаем все то, к чему было приковано наше внимание в этом году, то, чего мы добились все вместе. Мы вспомним события 2015 года, которые не оставили нас равнодушными. Итоги года продемонстрировали, что Facebook стал площадкой, где люди обсуждают вещи, которые действительно волнуют весь мир", — сообщили в пресс-службе.

Приводим обнародованный социальной сетью список.

1. Президентские выборы в США

2. Серия терактов в Париже 13 ноября

3. Гражданская война в Сирии и проблемы переселенцев

4. Землетрясение в Непале

5. Долговой кризис Греции

6. Равенство браков

7. Борьба против ИГИЛ

8. Нападение террористов на редакцию Charlie Hebdo

9. Протесты в Балтиморе

10. Трагедия в Чарльстоне и дебаты по поводу флага Конфедерации

Основой для рейтинга стала частота упоминания тех или иных событий в постах с января по декабрь текущего года.