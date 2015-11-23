Роскомнадзор заблокирует несколько статей из "Википедии" о наркотиках

Федеральная служба России по контролю незаконного оборота наркотиков признала противоправной информацию, содержащуюся в 4 статьях "Википедии" о распространенных наркотиках. Об этом сообщает пресс-служба Роскомадзора.

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"По итогам исследований информация в четырех статьях @ru_wikipedia признана запрещенной. Отправили уведомления о внесении в Единый реестр", - отметили в Роскомнадзоре.

Как следует из более раннего сообщения ведомства, речь идет о некоторых разделах статей "Кокаин", "Метамфетамин", "Амфетамины" и "MDMA", в которых содержится информация о схеме изготовления и использования психотропных веществ.

В Твиттере Роскомнадзора также отмечается, что ранее в запрещенном списке была также статья "JWH-018", но она "не была внесена в Реестр, поскольку запрещенная информация была удалена администрацией".