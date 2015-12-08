Генпрокуратура передала в суд дело против двух сообщников ИГИЛ

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура сообщает, что утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины в отношении гражданина Азербайджана и гражданина Украины.

Отмечается, что эти лица в период октября 2013 – мая 2015 годов способствовали деятельности международной террористической организации «Исламское государство» путем материального и финансового обеспечения ее членов, а также местами временного проживания, паспортными и другими документами.

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Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Государственное обвинение поддерживает Генеральная прокуратура.

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