"Нас не напугать": Порошенко заявил о предотвращении украинскими спецслужбами более 200 терактов

Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Наши спецслужбы защитили Украину от более 200 террористических атак, которые готовились в Киеве, Запорожье, Одессе, Харькове, Львове и многих других городах. Ключевая позиция - нас не напугать и мир не напугать террористическими угрозами", - заявил Порошенко.

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Ранее Порошенко сообщил, что несмотря на уменьшение обстрелов со стороны боевиков, война на Донбассе продолжается.