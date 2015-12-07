"Нас не напугать": Порошенко заявил о предотвращении украинскими спецслужбами более 200 терактов
16:26, 07 декабря 2015Общество
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Украинские спецслужбы защитили украинцев от более чем 200 терактов.
Украинские спецслужбы защитили украинцев от более чем 200 терактов / Фото УНИАН
Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Наши спецслужбы защитили Украину от более 200 террористических атак, которые готовились в Киеве, Запорожье, Одессе, Харькове, Львове и многих других городах. Ключевая позиция - нас не напугать и мир не напугать террористическими угрозами", - заявил Порошенко.
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Ранее Порошенко сообщил, что несмотря на уменьшение обстрелов со стороны боевиков, война на Донбассе продолжается.
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