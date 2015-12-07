Несмотря на уменьшение обстрелов со стороны боевиков, война на Донбассе продолжается – Порошенко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом сегодня в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

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«Сегодня мы имеем существенное уменьшение обстрелов, нет обстрелов из артиллерии, почти нет обстрелов из систем залпового огня, но война продолжается», - заявил глава государства.

«В условиях, когда Россия постоянно нарушает режим прекращения огня, мы обсуждали, какие должны быть наши дальнейшие действия, чтобы обеспечить полную имплементацию Минских соглашений со стороны РФ и поддерживаемых ею боевиков», - подчеркнул Порошенко.