СБУ задержала возле Мариуполя информатора боевиков "ДНР" (видео)
11:45, 07 декабря 2015Общество
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Служба безопасности Украины задержала в поселке Мангуш (центр Першотравневого района Донецкой области) информатора террористической организации «ДНР».
СБУ задержала информатора террористов / youtube.com
Об этом говорится в сообщении спецслужбы.
Как отмечает СБУ, житель Мангуша был завербован в информационную сеть боевиков представителем Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации.
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С сентября этого года злоумышленник собирал и передавал своим кураторам из российских спецслужб информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения, численности и вооружении сил антитеррористической операции.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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