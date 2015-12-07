СБУ задержала возле Мариуполя информатора боевиков "ДНР" (видео)

11:45, 07 декабря 2015
Общество
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Служба безопасности Украины задержала в поселке Мангуш (центр Першотравневого района Донецкой области) информатора террористической организации «ДНР».

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Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Как отмечает СБУ, житель Мангуша был завербован в информационную сеть боевиков представителем Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации.

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С сентября этого года злоумышленник собирал и передавал своим кураторам из российских спецслужб информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения, численности и вооружении сил антитеррористической операции.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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