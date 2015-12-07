СБУ задержала возле Мариуполя информатора боевиков "ДНР" (видео)

Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Как отмечает СБУ, житель Мангуша был завербован в информационную сеть боевиков представителем Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации.

Читайте такжеСБУ задержала корректировщика огня "ДНР"

С сентября этого года злоумышленник собирал и передавал своим кураторам из российских спецслужб информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения, численности и вооружении сил антитеррористической операции.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.