В центре Житомира по случаю празднования Хануки установили большой девятисвечник

Как передает корреспондент УНИАН, большую ханукию установили на Соборной площади возле Житомирского областного музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги.

Ханукия состоит из металлического каркаса, который вмонтирован в основание. Вместо свечей - белые круглые фонари.

Согласно традиции, каждый день праздника, с 6 по 14 декабря, ровно в 16.00 на ханукии будут зажигать по одному фонарю.

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На площади также стоял микроавтобус, на котором написано: «Веселой Хануки!». Ровно в 18.00 состоялось зажжение Центральной ханукальной меноры.

Всех желающих бесплатно угощали чаем и праздничными еврейскими блюдами.

Справка УНИАН. Ханука (освящение, обновление) - иудейский праздник, который длится 8 дней.

Праздник был основан во II веке до н. е. в честь чуда, которое произошло после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 165 году до нашей эры. По преданию, воины Маккавея хотели освятить храм, но им удалось найти только один маленький кувшин с чистым маслом, которого хватило ровно на восемь дней.