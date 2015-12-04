Отставной генерал СБУ Третьяк перешел на сторону боевиков "ДНР"

На видео Александр Третьяк на фоне баннера так называемого "министерства государственной безопасности "ДНР" на протяжении 20 минут "разоблачает" представителей высшего руководства Украины. При этом четко видно, что текст он читает с суфлера, который отражается в его очках, пишет Левый Берег.

Среди прочего, Третьяк говорит, что участвовал в фальсификации результатов прошлогодних президентских и парламентских выборов во время работы советником бывшего главы области Сергея Таруты. Также он утверждает, что в "ДНР" пришел самостоятельно, и призывает своих бывших коллег-военных к "свержению украинской власти".

Читайте такжеРоссийские СМИ сделали "сенсацию" из того, что экс-помощник главы Минобороны Украины времен Януковича перешел на сторону боевиков "ДНР"

Стоить отметить, что в июне контрразведка СБУ совместно с военной прокуратурой ГПУ задержала сына Александра Третьяка, тоже Александра. 41-летнего подполковника СБУ заподозрили в работе на Главное управление разведки Вооруженных сил России.

Александр Третьяк родился 25 января 1951 года в селе Владимировка (Волновахский район Донецкой области). В 1975 году окончил Харьковский юридический институт.

С 1975 по 2002 годы служил в органах КГБ СССР и СБУ; с 2002 по 2005 годы занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации; с 2005 по 2006 годы снова служил в органах СБУ; в 2006 году был исполняющим обязанности заместителя председателя, заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации.

Читайте такжеДва украинских офицера контрразведки перешли на сторону боевиков, СБУ завела дело

В 2010 году Виктор Янукович отозвал Третьяка с пенсии и назначил руководителем УСБУ в Луганской области, чуть позже присвоив звание генерал-майора. Главой луганской СБУ Третьяк работал до марта 2014 года. После увольнения был советником тогдашнего председателя Донецкой ОГА Сергея Таруты, в команде которого отвечал за вопросы внутренней политики и взаимодействия с силовиками.