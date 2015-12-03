На Закарпатье расследуют содержание пациентов психинтерната в нечеловеческих условиях

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, на этой неделе прокуратурой Перечинского района начато досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Отмечается, что работники департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека совместно с представителями общественности в ходе мониторингового визита в интернат установили серьезные нарушения. Мониторинг осуществлялся в конце октября - начале ноября текущего года.

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Так, наблюдатели отметили, что в отделении для постельных больных большинство людей содержались в нечеловеческих, ужасных условиях.

"Кроме того, установлено, что 8 подопечных, которые постоянно проживают в доме на территории подсобного хозяйства за поселком Турьи Реметы, выполняют продолжительную и тяжелую работу, которая никоим образом не может быть классифицирована как трудотерапия. Также установлен ряд других нарушений", - отметили в прокуратуре.

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Согласно сообщению на сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека от 11 ноября, работники департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма секретариата омбудсмена осуществили мониторинговый визит в Турье-Реметовский психоневрологический интернат для мужчин в Закарпатской области.

Сотрудники выявили в учреждении ряд серьезных нарушений: в отделении для постельных больных большинство людей были неухоженные, лежали на старых порванных матрасах; в помещениях ощущался стойкий неприятный запах; в двух комнатах были решетки на окнах, сломанные кровати, черные от грязи матрасы и простыни, а также огромные железные двери с решетками, в которых есть окошко для подачи пищи.

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