Газпром разрабатывает технологию подледного бурения

"Газпром" разрабатывает концепцию технологии подводного бурения на покрытых льдом месторождениях, сообщил на конференции "Освоении шельфа России" начальник управления разработки морских месторождений холдинга Владимир Вовк.

По его словам, такая технология может быть применена на Русаковском и Ленинградском месторождениях.

Вовк пояснил, что необходимость бурения скважин с подводных аппаратов вызвана тем, что месторождения находятся в сложной климатической зоне и основную часть времени покрыты льдом. Таким образом, невозможна организация бурения традиционными способами.