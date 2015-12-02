Экс-зятя Черновецкого сняли с розыска Интерпола - СМИ

Об этом Экономической правде" стало известно из ответа на запрос в рабочий аппарат Укрбюро Интерпола.

В 2011 году сопредседатель фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Денис Комарницкий был задержан за разбойное нападение, а Вячеслав Супруненко был объявлен в розыск.

Комарницкий и Супруненко подозревались в разбойном нападении что было совершено 2 августа 2005 года на адвоката Ивана Гранцева, с целью завладеть документами, в которых содержались сведения об имущественных махинациях, касающиеся Комарницкого и Супруненко.

За совершение нападения Генпрокуратура в 2008 году уже пыталась возбудить в отношении них уголовное дело, однако спустя несколько дней после открытия дела генпрокурор Александр Медведько его закрыл, посчитав недостаточными основания для обвинения конкретных лиц.

В международный розыск Супруненко был объявлен после того, как Генпрокурором стал Виктор Пшконка.

По данным ответа на запрос, международный розыск Вячеслава Супруненко был остановлен 27 мая 2014 года в соответствии с письмом киевской прокуратуры от 21 мая 2014 года.

Напомним, что в октябре Национальный банк опубликовал обновленную структуру собственности ОАО "Асвио Банк".

Согласно новой структуре владельцем существенного участия является Ярошенко Роман Валерьевич (размер участия 24,8%) и братья Супруненко Вячеслав Иванович и Супруненко Александр Иванович (совместное участие в банке около 66%).

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Братья Супруненко получили от Национального банка разрешение на приобретение существенного участия в августе 2015 года.

Вячеслав Супруненко был депутатом Киевского городского совета с 2002 по 2011 годы. Также, был женат на Кристине Черновецкой, дочери бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и находился в его политической команде.