Винский сказал, когда достроят трассу Киев-Москва

Трассу «Киев-Москва» планируют достроить в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ во время церемонии открытия реконструированного участка Вертиевка – граница Сумской области дороги Копты-Глухов-Бачевск.

Он заявил, что с украинской стороны трасса будет закончена до 1 сентября 2009 года, параллельно ведутся работы с российской стороны.

На сегодня осталось освоить 765 млн. грн. для реконструкции 100 км участка Вертиивка – граница Сумской области.

«Таким образом, мы к 1 сентября 2008 года получим международный транспортный коридор «Киев-Москва», - сказал он.

Реконструкция участка трассы «Киев-Москва» Копты-Глухов-Бачевск началась в 2006 году.