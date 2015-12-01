Во Львове дерево упало на такси (видео)

В течение 30 ноября вследствие ухудшения погодных условий, связанных с сильными порывами ветра, на территории Львовской области было зарегистрировано 3 случая падения деревьев, в результате которых травмированы 3 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

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В понедельник в 15:58 к спасателям поступило сообщение, что по ул. Стуса, 57 на легковой автомобиль "Daewoo Lanos" упало дерево. На момент падения в транспортном средстве находилось 2 человека. Пассажир самостоятельно через окно спасся из искореженного авто, водителя зажало конструкциями транспортного средства.

Сообщается, что спасатели с помощью гидравлических ножниц разрезали крышу автомобиля и деблокировали травмированного водителя 1958 года рождения. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в 8-м Коммунальную городскую клиническую больницу.

В тот же день ураган сорвал крышу со здания средней школы в селе Градовка Городокского района. В результате этого происшествия никто не пострадал.

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Также на территории Львовской областной клинической психиатрической больницы при падении дерева были травмированы 2 человека. Пострадавших с травмами средней и легкой степени тяжести госпитализированы в больницу.