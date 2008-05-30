Стельмах предлагает отменить валютный коридор

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ выступает за упразднение валютного коридора.

Как передает корреспондент УНИАН, В.СТЕЛЬМАХ после сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины сказал журналистам: «НБУ стоит на том, что экономически неоправданно давать какие-то коридоры. Уже прошел этот период детства и юношества».

Напомним, валютный коридор на определенный год устанавливает Совет Национального банка Украины в Основных принципах денежно-кредитной политики. На 2008 год границы валютного коридора установлены в рамках 4,95-5,25 грн./долл.

30 мая на пресс-конференции председатель НБУ высказал предположение, что Совет Нацбанка изменит границы коридора. "Поскольку совет предусматривал коридор обменного курса, а правление изменило официальный курс, то совет должен сделать выводы: или поменять коридор или оставить, - сказал В.СТЕЛЬМАХ. - Наиболее вероятно, будет изменен коридор».

В начале недели глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что в Совете Нацбанка создана рабочая группа, которая изучит вопрос возможного изменения границ валютного коридора.