В ДТП вблизи Воронежа погибли 2 украинцев, 12 - ранены - МИД Украины

Об этом сообщил секретарь Департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский, в эфире канала "112".

"По информации Посольства Украины в Российской Федерации, в результате указанного ДТП погибли двое граждан Украины. Информация относительно гражданства еще двух погибших сейчас проверяется", - сказал он.

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В то же время еще 12 граждан Украины получили травмы средней тяжести, отметил Игнатовский.

Всех пострадавших доставили в лечебные учреждения городов Воронеж и Бобров. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

"По данным российских правоохранительных органов, водитель автобуса не справился с управлением транспортного средства, что послужило причиной ДТП", - сказал Игнатовский.

Кроме того, он отметил, что Украина будет предоставлять помощь в части оформления документов, которые подтверждают случай смерти, а также по транспортировке в Украину пострадавших и погибших.

Как сообщал УНИАН, согласно информации МЧС РФ, 30 ноября в Каширском районе Воронежской области, возле населенного пункта Мосальское, произошло ДТП с участием рейсового автобуса. "Икарус", который ехал по маршруту "Москва-Донецк", перевернулся.

Согласно информации, размещенной на сайте Главного управления МЧС РФ по Воронежской области, один погибший - из города Донецк, в отношении еще одного отмечалось лишь, что он из Российской Федерации. Тела двух женщин по состоянию на утро не были опознаны.

В то же время среди пострадавших есть жители Макеевки, Горловки, Шахтерска, Комсомольского и Нижней Крынки (Донецкая область), а также жители Донецка, Москвы и Воронежа. Всего 17 человек.