"Без злого умысла и без оружия": Россия подтвердила задержание военных РФ в Украине

Об этом заявил руководитель пресс-службы ВВ МВД России Василий Панченков, сообщает РИА Новости.

По его словам, на участке границы России с украинским населенным пунктом Меловое, "двое военнослужащих вышли из вагона и, не увидев никаких явно заметных пограничных знаков, повернули в сторону украинской железнодорожной станции и оказались на территории Украины", — сказал он.

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Панченков утверждает, что военнослужащие оказались по ту сторону границы "непреднамеренно, без злого умысла и без оружия, даже не зная, что оказались за границей, просто выйдя из вагона".

"Пограничники практически сразу же у перрона остановили военнослужащих для проверки документов. И к моменту отправки поезда не отпустили. К настоящему времени они остаются на сопредельной территории, российской стороной принимаются меры к их возвращению", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября пограничники Луганского отряда в районе пункта пропуска "Меловое" задержали за незаконное пересечение государственной границы двух граждан России, одетых в военную форму с опознавательными знаками внутренних войск РФ.