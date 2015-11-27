В Праге начал работать Украинский народный дом

Со временем там будут оказывать визовую и правовую поддержку, помогать в организации бизнеса, оформлении ипотеки и страхования, сообщает Радио Свобода.

В помещении есть пять комнат, где разместятся библиотека, музей, языковые курсы, концертный зал.

Также на базе центра будут собирать гуманитарную помощь украинским вынужденным переселенцам. Сейчас залы полупустые, и в доме пока работает только зал для концертов и наспех оснащенный музей.

«Есть много людей, которые хотят создать, например, женский клуб. Они могли бы собираться здесь в выходные дни. Или клуб любителей вышивки, любителей спорта. Мы с друзьями собирались посмотреть, например, футбольный матч или хоккейный матч. Это можно будет делать здесь», - говорит руководитель Украинского народного дома Михаил Топоров.

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Временный поверенный в делах Украины в Чешской Республике Зиновий Гошовский анонсировал, что ведомство будет предоставлять консультации по консульским вопросам на базе центра. К основанию Украинского народного присоединились несколько общественных организаций украинской диаспоры в Чехии.

По данным Чешского статистического бюро, в Чехии по состоянию на сентябрь 2015 года проживает более 105 тысяч украинских граждан.

Украинским народным домом в Украине девятнадцатом и двадцатом веках называли помещения для организации культурно-просветительской деятельности, построенные в основном на средства громад, меценатов и спонсоров, обществ.

Как сообщал УНИАН, правительство Чехии приняло проект ускоренного трудоустройства на чешских предприятиях 500 технических специалистов из Украины.