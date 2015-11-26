Взрыв в Симферополе произошел в жилом доме (уточнено)
18:50, 26 ноября 2015Общество
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Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Симферополе.
Фотоиллюстрация / УНИАН
Взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже дома на улице Федько.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативной группы на месте ЧП.
В квартире выбиты стекла. Пострадавшему оказывают помощь врачи.
Жильцы дома эвакуированы.
Взрыв, по словам очевидцев, был слышен за несколько кварталов. В это время шла трансляция заседания межведомственного штаба по ликвидации ЧС с участием так называемого главы Крыма Сергея Аксенова.
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Ему о ЧП сообщили по телефону, он быстро покинул зал заседания, не уточнив, что случилось.
Ранее ТАСС сообщило, что на электроподстанции в Симферополе произошел взрыв.
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