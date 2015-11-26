В Украине от Голодомора 1932-33 годов больше всего пострадали жители Киевщины и Харьковщины – Институт демографии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины совместно с американскими исследователями, которые обнародовала ведущий научный сотрудник Института Наталия Левчук сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Она констатировала, что в 1932-1937 годах Украина состояла из восьми регионов: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Одесская, Харьковская, Черниговская области и Молдавская АССР.

«Результаты исследования выявили, что наибольшие потери понесли Киевская и Харьковская области (в пределах тогдашнего деления), в которых потери из-за сверхсмертности в 1932-1934 годах достигают 190-200 человек в расчете на 1 тыс. населения», - отметила Левчук.

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Дальше, по ее словам, по уровню потерь идут Винницкая, Днепропетровская, Одесская области и Молдавская АССР (от 102 до 126 человек на 1 тыс. населения).

Наименьшие потери из-за Голодомора были в Черниговской и Донецкой областях (54-91 человек на 1 тыс. населения).

По данным исследователей, демографические последствия Голодомора весьма ощутимы и по сей день: если бы не было голода в 1932-1934 годах, численность населения в Украине сейчас была бы больше на 4 млн человек.